Lega Pro: Padova, tre trasferte da vendicare

Rimasto solo a fronteggiare la capolista il Padova di mister Brevi sta facendo molto bene, con sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto giornate e la miglior difesa del campionato. Il distacco dal Venezia però resta importante, 8 punti.

Tale distacco è presto spiegato: se il ruolino di marcia casalingo delle due squadre è pressoché identico (il Venezia ha collezionato un punto in più),. Ma la cosa ancora più interessante è che questa differenza di punti è maturata interamente in un ben definito periodo di campionato: le prime otto giornate. Il Padova sta dunque ancora pagando un avvio di campionato incerto con le sconfitte die il pareggio di. Se da un lato nelle ultime gare i Biancoscudati affronteranno match difficili con Parma, Pordenone e Bassano, è anche vero che si dovrà giocare anche lo scontro diretto, che potrebbe essere decisivo in caso di flessione del Venezia.