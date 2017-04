Lega Pro girone B, Padova-Parma 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Padova-Parma 1-2 giocata oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 33a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Euganeo.



E’ il Parma l’anti-Venezia. Quanto visto all’Euganeo non lascia adito a dubbi: gli uomini di D’Aversa dominano in lungo e in largo, battendo il Padova per 2-1. I veneti, probabilmente condizionati dal gol di Baraye dopo soli trenta secondi di gioco, non si sono visti e dopo soli 35’ sono già sotto di due reti grazie al raddoppio firmato con esperienza da Calaiò, abile a scattare sul filo del fuorigioco. Nella ripresa Brevi prova a riorganizzare i suoi ma la superiorità del Parma è evidente, con gli emiliani riescono a controllare senza troppi patemi. Nel finale il fortunoso gol di Mandorlini all’88’ (deviazione) sembra riaprire i giochi ma nonostante l’assedio finale il Padova manca un pareggio che sarebbe stato immeritato. Seconda sconfitta consecutiva dunque per i Biancoscudati che dunque abdicano definitivamente per la corsa scudetto, consegnando al Parma il compito di dare qualche grattacapo alla capolista Venezia.



PADOVA-PARMA 1-2



MARCATORI: 1’ Baraye (PAR), 35’ Calaiò (PAR), 88’ Mandorlini (PAD).

PADOVA: Bindi, Sbraga, Emerson, Cappelletti, Madonna, De Risio (76’ Mazzocco), Mandorlini, Dettori, Favalli, Neto (32’ De Cenco), Altinier (64’ Alfageme). A disp. Favaro, Russo, Boniotti, Monteleone, Tentardini, Gaiola, Bobb. All. Brevi.

PARMA: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Scaglia, Munari (37’ Corapi), Scozzarella, Scavone (82’ Simonetti), Nocciolini (70’ Mazzocchi), Calaiò, Baraye. A disp. Zommers, Fall, Saporetti, Sinigaglia, Nunzella, Ricci, Coly, Messina, Edera. All. D’Aversa.

ARBITRO: Balice di Termoli.

NOTE: Ammoniti Frattali (PAR) Alfageme (PAD). : 1’ Baraye (PAR), 35’ Calaiò (PAR), 88’ Mandorlini (PAD).: Bindi, Sbraga, Emerson, Cappelletti, Madonna, De Risio (76’ Mazzocco), Mandorlini, Dettori, Favalli, Neto (32’ De Cenco), Altinier (64’ Alfageme). A disp. Favaro, Russo, Boniotti, Monteleone, Tentardini, Gaiola, Bobb. All. Brevi.: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Scaglia, Munari (37’ Corapi), Scozzarella, Scavone (82’ Simonetti), Nocciolini (70’ Mazzocchi), Calaiò, Baraye. A disp. Zommers, Fall, Saporetti, Sinigaglia, Nunzella, Ricci, Coly, Messina, Edera. All. D’Aversa.: Balice di Termoli.: Ammoniti Frattali (PAR) Alfageme (PAD).