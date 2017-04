Lega Pro: Padova, parla mister Brevi dopo la sconfitta di Salò

La sconfitta a sorpresa del Padova contro la FeralpSialò è stata senza dubbio il risultato più sorprendente della scorsa giornata. In campo si è visto un Padova distratto, che ha inanellato una serie di errori soprattutto difensivi inconsueti e che sono costati cari. Il risultato è stato poi un grande favore alla capolista Venezia, che ha guadagnato due punti da aggiungere ai sette che già aveva di vantaggio sui Biancoscudati, e al Parma, che con la vittoria del posticipo si è riportato al secondo posto in classifica, ai danni proprio del Padova.

Mister, davanti ai microfoni del sito ufficiale del Padova, ha analizzato con lucidità la partita, riflettendo sugli errori commessi, su quanto di buono si è visto in campo nonostante la sconfitta e sullo scontro diretto proprio contro il Parma che ci sarà mercoledì: “Abbiamo avuto un approccio discreto al match, ma abbiamo subito preso gol da una ripartenza. Iniziare contratti? Forse sotto l’aspetto mentale le gare si complicano adesso, non è sempre possibile andare a 100 all’ora. Caglioni ha fatto tre miracoli, purtroppo il calcio è anche questo. Abbiamo avuto le palle per riaprire la gara e vincere. Dopo il loro vantaggio abbiamo sbandato a livello di equilibrio, forse anche con la testa abbiamo faticato. Abbiamo provato subito di ribaltare il risultato, ci sono stati anche degli errori abbastanza banali. Nove punti? Oggettivamente sono tanti, adesso pensiamo al Parma mercoledì, cercando di dare il massimo in ogni partita. Contraccolpi psicologici? Tutti preferivamo arrivarci lanciati, ma bisogna anche essere coerenti, andare avanti e rialzare la testa. Nel secondo tempo abbiamo sprecato molte energie, anche pareggiando comunque non sarebbe cambiato molto a livello di classifica”.