Lega Pro girone B, Padova-Lumezzane 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Padova-Lumezzane 2-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell’Euganeo.

Torna alla vitoria il Padova, che grazie a una buona prestazione supera per 2-0 il Lumezzane. Gara senza storia, decisa con un gol per tempo: prima Altinier al 36' e poi Mandorlini al 76'. Lumezzane mai davvero pericoloso e che con questa sconfitta viene condannato ai playout. I veneti chiudono invece il campionato in quarta posizione e affronteranno ai playoff l'Albinoleffe.

PADOVA-LUMEZZANE 2-0

MARCATORI: 35' Altinier (P), 75' Mandorlini (P).

PADOVA: Bindi, Sbraga, Emerson, Cappelletti, Berardocco, Bobb, Dettori, Mandorlini, Favalli (85' Tentardini), Altinier (68' Cisco), Alfageme (79' Mazzocco). A disp. Favaro, De Risio, Monteleone, Madonna, Gaiola, Russo, Boniotti. All. Brevi

LUMEZZANE: Carboni, Varas, Allegra, Sorbo, Bonomo, Quinto, Bacio Terracino (79' D'alessandro), Zappacosta, Bagatini (46' Leonetti), Russini (65' Padulano), Speziale. A disp. Pasotti, Arrigoni, Musto, Marra, Rizzi, Gentile, Tagliani, Verde, Sola. All. Bertoni.

ARBITRO: Bertani di Pisa.



: Ammoniti Favalli (P) e Sorbo (L).