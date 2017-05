Lega Pro: Padova, frattura al perone per De Cenco

Problemi in casa Padova in vista dei playoff. Durante l’allenamento di ieri si è fermato l’attaccante italo-brasiliano Caio De Cenco, colpito duramente sopra la caviglia destra durante la seduta di allenamento pomeridiana.

Trasportato all’ospedale di Conegliano, gli esami radiografici hanno evidenziato una. Lunedì il giocatore verrà ulteriormente visitato all’ospedale Sant’Antonio di Padova, il timore è che si debba ricorrere ad una. Brutto guaio dunque per i Biancoscudati, che a pochi giorni dall’inizio dei playoff perdono un altro pezzo importante del proprio attacco: per De Cenco quest’anno quindici presenze e due reti. A questo punto per il club veneto diventa fondamentale recuperare l’altro attaccante carioca in rosa, Neto, fermo ai box ormai da più di un mese ma vicino al recupero e il cui rientro potrebbe riportare la squadra a quella vittoria che manca ormai da sei gare.