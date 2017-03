Lega Pro: Padova, Emerson: il brasiliano intoccabile

Agli allenatori, si sa, piace cambiare: cambiano i moduli, sostituiscono i giocatori, variano gli approcci tattici a seconda dell’avversario. E’ difficile trovare punti fermi, specie nel calcio moderno, dove i ritmi intensi richiedono tempi di recupero più lunghi e rose ampie. La fortuna del Padova è che un punto fermo, anzi fermissimo, ce l’ha, e si chiama Emerson.

Il difensore brasiliano, classe 1980, è infatti l’intoccabile per eccellenza, confin quiin questa stagione e 30 presenze da titolare in 30 partite giocate dal Padova. Si tratta di un vero e propriose si considera che, portieri esclusi, nessun altro giocatore del girone B di Lega Pro è riuscito a giocare il 100% del minutaggio del proprio club. Emerson, che compiràil prossimo agosto, è alla sua prima stagione con i Biancoscudati, con cui ha realizzato una rete e ben nove assist. Il suo contratto scadrà al termine della stagione ma vista la straordinaria continuità di rendimento non sorprenderebbe vederlo in maglia biancorossa ancora un altro anno, magari in serie B.