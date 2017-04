Lega Pro: Padova, Brevi analizza la gara contro l'Ancona

Un pareggio e quattro vittorie nelle ultime cinque gare: è davvero un brutto momento quello che sta passando il Padova, una squadra che è apparsa in netta involuzione nell’ultimo mese e che di questo passo rischia di vanificare quanto fatto da inizio stagione a oggi. I Biancoscudati tuttavia hanno ancora il secondo posto nel mirino a soli tre punti (in virtù del pessimo momento che sta attraversando anche il Parma) e dunque tutto è ancora possibile, a patto di reagire subito e cambiare rotta.

La prima reazione è arrivata da mister, che al termine della gara contro l’Ancona ha analizzato gli errore commessi e commentato idei tifosi: “Ci siamo fatti dei gol da soli, ci sono stati dei gravi errori, avevamo ribaltato la gara, il pareggio serviva poco a entrambe le squadre, ma oggi abbiamo commesso troppi errori. e sbagli tanto non vinci. Peccato, perché vedendo anche gli altri risultati le difficoltà ci sono per tutte. Potevamo di nuovo avvicinarci a Parma e Pordenone. C’è rammarico, ci sono stati troppi errori dei singoli, dettati da situazioni particolari. L’Ancona ha fatto la sua partita, se l’è giocata alla morte.I fischi? Non sono fuori luogo, ha ragione il presidente, abbiamo commesso troppi errori ed è giusto che ci abbiano fischiato. Qualcosa che salvo? Niente. Le difficoltà di tutti? Vanno giocate tutte le partite, quindi incontri tutte squadre in lotta per un obiettivo, sono partite più complicate, tutti restano in corsa fino alla fine e può succedere di tutto”.