Lega Pro girone B,Padova-Ancona 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Padova-Ancona 2-2 giocata oggi, domenica 24 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Euganeo.

Continua a sorprendere l’Ancona, che ancora una volta contro una big sfodera una prestazione positiva, pareggiando oggi per 2-2 contro un Padova distratto e sprecone. Partita spettacolare, piena di ribaltamenti di fronte ma anche di errori. Gli ospiti passano dopo soli quattro minuti con Paolucci, per vedersi poi raggiungere da Altinier al 15’ e superare da Favalli al 54’. Gli ospiti però non mollano e lottano fino al 2-2, firmato ancora una volta da Paolucci al 66’, andando poi più volte vicini al clamoroso 2-3. Nel finale De Cenco spreca una ghiotta occasione che avrebbe rilanciato il Padova nella corsa al secondo posto, comunque ancora possibile nei 180 minuti di campionato che restano da giocare. Il pareggio invece serve a poco all’Ancona, che salvo clamorosi ribaltoni difficilmente riuscirà ad evitare la retrocessione: vincere oggi era fondamentale.

PADOVA-ANCONA 2-2

MARCATORI: 4’ Paolucci (A), 15’ Altinier (P), 54’ Favalli (P), 66’ Paolucci (A).

PADOVA: Bindi, Cappelletti (85’ Cisco), Emerson, Russo, Madonna, De Risio (76’ Mazzocco), Mandorlini, Dettori, Favalli, Altinier, Alfageme (70’ De Cenco). A disp. Favaro, Tentardini, Berardocco, Bobb, Sbraga, Monteleone, Gaiola, Boniotti. All. Brevi.

ANCONA: Anacoura, Barilaro, Ricci, Cacioli, Kostadinovic (69’ Nicolao), Bambozzi, Gelonese, Zampa, Frediani, Paolucci (84’ Momentè), Agyei (56’ Del Sante). A disp. Scuffia, Di Dio, Mancini, Samb, Forgacs, Bartoli, Bellucci. All. De Patre.

ARBITRO: Santoro di Messina.

NOTE: Ammoniti Gelonese, Anacoura (A).