Lega Pro girone B: Padova, Altinier l'arma in più

Capocannoniere indiscusso del Padova e quarta posizione assoluta in classifica marcatori. Stiamo parlando di Cristian Altinier, bomber del Padova e veterano della Lega Pro che per il terzo anno consecutivo è riuscito a tagliare il traguardo della doppia cifra nelle segnature. Cresciuto nel Mantova ed esploso definitivamente nella Sambonifacese e nel Portogruaro, l’attaccante classe 1983 è alla sua seconda stagione con i Biancoscudati, con cui ha realizzato sino ad ora 27 reti in 59 presenze.

Questo, come detto, è il terzo anno consecutivo in doppia cifra: 17 reti nell’Ascoli nel 2015/15, 16 lo scorso anno a Padova e 11 nella stagione corrente. Di questo passo. Queste le parole della punta al termine della gara contro il Santarcangelo, dove oltre alla vittoria ha commentato anche i complimenti di uno che di gol se ne intende: Filippo Inzaghi. “In doppia cifra anche quest’anno per un attaccante è un orgoglio. Abbiamo affrontato partita difficile è stato importante sbloccarla al limite del primo tempo, è arrivato un goal importante. Non dobbiamo assolutamente mollare fino alla fine, il Venezia corre, ma stiamo correndo anche noi. Dedico la vittoria e il gol a mia nonna che è mancata in settimana. I complimenti di Inzaghi? Li ho letti in settimana quando ero a letto con l’influenza e devo dire che, anche se arrivano dall’allenatore del Venezia (ride ndr), fanno molto piacere. Detto da uno come lui, a parte gli scherzi, fanno ancora più piacere”.