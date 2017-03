Lega Pro: Padova, è la difesa l'arma in più

Secondo in classifica a -8 dal Venezia il Padova di Oscar Brevi continua la sua rincorsa sui Lagunari partendo dal suo punto di forza: la difesa. I Biancoscudati hanno infatti un reparto difensivo da record, non solo perché la loro è la miglior difesa del torneo con sole 22 reti subite, ma anche e soprattutto perché è quella più prolifica.

Sono ben 16 infatti, su un totale di squadra di 43, ledel Padova, di gran lunga i più abili in zona gol di tutto il campionato. Il più decisivo del reparto difensivo del Padova è risultato essere fin qui, a segno in sette occasioni. Purtroppo per il Padova al secondo posto di questa classifica c’è proprio il Venezia, capace di mandare a segno 11 volte i giocatori della retroguardia. Il duello finale per il campionato passerà dunque non solo degli attacchi ma anche, e soprattutto, dalle difese.