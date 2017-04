Lega Pro: Modena, un Capuano in più

Campionato luci e ombre quello del Modena, che può essere diviso in un pre-Capuano e in un post-Capuano. Giunto sulla panchina dei Canarini a fine novembre, l’allenatore nativo di Salerno ha collezionato da allora 29 punti in venti gare, con una media di 1,45 punti per partita frutto di otto vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte.

Un ruolino di marcia di tutto rispetto, che se fosse stato tenuto da inizio campionato varrebbe oggi al Modena lain classifica e una probabile qualificazione ai playoff. Intanto Capuano, che ereditava una squadra che in quindici gare aveva ottenuto due vittorie, cinque pareggio e otto sconfitte, ha riportato il Modena in acque sicure, allontanandolo dalla pericolosa zona playout di ben cinque punti, riuscendo anche a dar vita a prestazioni di alto livello contro le più forti squadre del girone. Se il rapporto tra l’allenatore e il club dovesse continuare anche laè probabile che vedremo nuovamente il Modena protagonista ad alti livelli.