Lega Pro girone B, Modena-Santarcangelo 1-0: tabellino e highlights. Diretta

MODENA-SANTARCANGELO 0-0

Torna a vincere il Modena di Capuano, che contro il Santarcangelo ottiene una importante vittoria per 1-0 in chiave salvezza. Primo tempo noioso, con poche emozioni da entrambe le parti. La ripresa è invece più scoppiettante, con il Modena padrone del gioco. Decisivo il gol al 67' di Diop. Canarini ora a +3 dalla zona calda mentre nonostante la sconfitta resta tra le magnifiche dieci il Santarcangelo, davanti alla Maceratese però per la sola differenza reti.

MARCATORI: 67' Diop (M).

MODENA: Manfredini, Ambrosini, Milesi, Popescu, Basso, Remedi, Giorico, Schiavi (46' Diakite), Calapai, Nolè (81' Olivera), Diop. A disp. Costantino, Guardiglio, Marino, Accardi, Ravasi, Loi, Chiossi. All. Capuano.

SANTARCANGELO: Nardi, Oneto, Adorni, Capitanio, Posocco (81' Alonzi), Ungaro (64' Valentini), Dalla Bona, Gatto, Florio (69' Gulli), Merini, Cori. A disp. Gallinetta, Rossini, Paramatti, Carlini, Sirignano, Danza, Rondinelli. All. Marcolini.

ARBITRO: Chindemi di Viterbo.



NOTE: Ammoniti Schiavi (M) e Oneto (S).

