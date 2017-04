Lega Pro girone B, Modena-Sambenedettese 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Modena-Sambenedettese 2-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Braglia.



Finisce 2-1 per il Modena la sfida del Braglia contro la Sambenedettese. Partita a due facce, con un primo e un secondo tempo tra loro molto diversi. Il primo tempo è totalmente privo di emozioni, con nessuna occasione da rete e giusto tre ammonizioni da segnalare. La ripresa invece si accende subito grazie al gol di Sorrentino al 56' e si infiamma nuovamente al 69' con il pareggio dei Canarini firmato Diop. A quel punto il match sembrerebbe incanalarsi verso un pareggio che sarebbe utile a entrambe e invece Capuano riesce a trasmettere la sua proverbiale grinta alla squadra, che al 74' trova il gol vittoria firmato Loi. Il Modena ottiene così tre punti importantissimi che mettono quasi in cassaforte la salvezza, mentre la sconfitta non dovrebbe essere un problema troppo grave per la Samb in ottica playoff.



MODENA-SAMBENEDETTESE 2-1



MARCATORI: 56' Sorrentino (S), 69' Diop (M), 74' Loi (M).

MODENA: Manfredini, Ambrosini, Milesi, Fautario (61' Basso), Calapai, Remedi, Giorico, Schiavi (61' Loi), Popescu, Nolè (77' Olivera), Diop. A disp. Costantino, Guardiglio, Marino, Accardi, Ravasi, Zucchini, Salifu, Chiossi. All. Capuano.

SAMBENEDETTESE: Aridità, Rapisarda, Mattia, Di Pasquale, Grillo, Sabatino, Damonte (53' Bacinovic), Lulli (75' Di Massimo), Vallocchia (84' Latorre), Sorrentino, Mancuso. A disp. Pegorin, Radi, Di Filippo, Bernardo, Pezzotti, Ntow, Agodirin,Candellori. All. Sanderra.

ARBITRO: Pasciuta di Agrigento.

NOTE: Ammoniti Remedi, Diop, Popescu, Ambrosini (M), Mattia, Aridità, Mancuso (S).