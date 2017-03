Lega Pro: Modena, la salvezza passa dal Braglia

Dopo un incubo durato quindici giornate, e passando per un esonero, il Modena è finalmente uscito, almeno per ora, dal pantano della zona playout. La situazione però è fragile, con diverse squadre raccolte in una manciata di punti e tanti scontri diretti ancora da giocare. I Canarini hanno mostrato una notevole differenza di rendimento tra le partite giocate al Braglia e quelle in trasferta: nel primo caso la squadra ha ottenuto uno score da zona playoff mentre per quanto riguarda le gare fuori casa solo tre club hanno fatto peggio dei gialloblu.

Di questo, e della necessità di porvi un rimedio a cominciare dalla decisiva sfida interna di domenica contro il Lumezzane, ha parlato il mediano: “Sarà una gara fondamentale, la stiamo preparando al meglio perché dobbiamo solo vincerla. Se ci pensiamo prima delle due trasferte avremmo ritenuto buoni tre punti e li abbiamo fatti. Forse c'è stato dispiacere proprio perché venivamo da Bassano, in cui avevamo giocato bene e ci aspettavamo di più. Non bisogna fare drammi: la nostra salvezza passa dalle partite in casa.”