Lega Pro: Modena, nuova proprietà in arrivo?

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Cronachedellacampania.it Domenico Campitiello, attuale patron della Cavese, club che milita in serie D, starebbe valutando la possibilità di acquistare il Modena.

Le motivazioni sarebbero da ricercare nei rapporti tutt’altro che idilliaci tra la famiglia Campitiello e l’, problemi che avrebbero spinto la dirigenza a investire altro i propri soldi, al di là di come terminerà l’attuale stagione calcistica della Cavese (il club è attualmente secondo in classifica nel suo girone, con la possibilità ancora viva di una qualificazione in Lega Pro per il prossimo anno). La scelta di Campietiello sarebbe ricaduta su Modena anche in virtù dei diversi interissi economico-imprenditoriali che, sempre secondo Cronachedellacampania.it, la famiglia dell'imprenditore vanterebbe in Emilia Romagna.