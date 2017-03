Lega Pro: Modena, mini crisi in corso

Era cominciata alla grande l’avventura di Eziolino Capuano alla guida del Modena. Chiamato a fine novembre a sostituire l’esonerato Pavan, Capuano era riuscito nelle successive undici gare a collezionare ben diciassette punti, realizzando una media da zona playoff: 1,5 punti a partita.

Dopo però qualcosa si è rotto, con i Canarini che nellehanno conquistatofacendo così scendere la loro media a 1,2 punti per partita. Se è vero che due delle tre sconfitte sono arrivate contro avversari di rango (Venezia e Padova), è altrettanto vero che i Gialloblu attualmente sono ancora in piena zona playout e visto l’andamento molto altalenante dei risultati lungo tutta la stagione dovranno riprendersi in fretta in modo da evitare di doversi giocarsi la permanenza in Lega Pro alla lotteria degli scontri diretti: sarebbe un rischio troppo alto per una società partita a inizio stagione con ben altri obiettivi.