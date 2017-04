Lega Pro girone B, Modena-Mantova 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Modena-Mantova 2-0 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Braglia.

Lo vince il Modena per 2-0 l'importante scontro salvezza odierno contro il Mantova. Gialloblù superiori in tutto: gioco, occasioni e risultato e conquistano così la salvezza con una prestazione di alto livello grazie alle reti di Nolè al 12' e Giorico all'80. Mantova mai in partita e ora nei guai, con Teramo, Forlì e Fano che premono a -1 e -2 punti. Gli uomini di Graziani si giocheranno la stagione negli ultimi 90' minuti mentre per i Canarini meritata standing ovation sotto la curva per festeggiare la salvezza.

MODENA-MANTOVA 2-0

MARCATORI: 12' Nolè (M), 80' Giorico (M).

MODENA: Manfredini, Accardi (81' Marino), Milesi, Popescu, Calapai, Remedi, Giorico (87' Chiossi), Schiavi, Basso (74' Aldrovandi), Nolè, Diop. A disp.: Costantino, Fautario, Zucchini, Guardiglio, Olivera, Laner, Loi, Ravasi, Diakite. All.: Capuano.

MANTOVA: Tonti, Cristini (73' Guazzo), Siniscalchi, Vinetot, Regoli, Raggio Garibaldi (46' Caridi), Salifu, Donnarumma, Sodinha (63' Boniperti), Di Santantonio, Marchi. A disp.: Bonato, Maniero, Diaby, Bandini, Gargiulo, Ciccone, Cittadino, Smith, Haouache. All.: Graziani.



: Valiante di Salerno.