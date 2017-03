Lega Pro: Modena, grinta e cattiveria

Nel calcio è difficile ottenere risultati senza metterci grinta e senza la giusta dose di “cattiveria agonistica”. Lo sanno bene i giocatori del Modena, il club fin qui più “duro” del girone B di Lega Pro. In ventotto gare infatti i Canarini hanno collezionato ben 55 ammonizioni e 7 espulsioni, piazzandosi al primo posto di questa speciale classifica (seguiti da Mantova, 58 gialli e 5 rossi, e Sambenedettese, 69 gialli e un rosso). Il più "cattivo" di tutti? Daniele Giorico. Per lui fino ad oggi ben nove cartellini gialli.

Tanto furore ha portato almeno nell’ultimo periodo a un miglioramento nei risultati che lascia aperta più di una possibilità per unatranquilla senza dover passare dai playout. Nelle ultime quattro gare sono arrivate infatti due vittorie e un pareggio che hanno riaperto la bagarre nelle zone basse della classifica. Domenica però il Modena va a Venezia, un test forse proibitivo per gli uomini di Capuano. Il tecnico però potrà contare almeno su una cosa: non saranno i suoi giocatori a tirare indietro la gamba.