Lega Pro: Modena, Capuano rinnova fino al 2018

La notizia tanto attesa dai tifosi del Modena è arrivata: Ezio Capuano ha rinnovato il contratto che lo lega alla società Gialloblu, sulla cui panchina siederà fino al giugno 2018, con opzione per un ulteriore prolungamento di un anno.

Capuano, allenatore dall’esperienza trentennale, è arrivato a Modena a fine novembre per sostituire l’esonerato Pavan: dopo un ottimo avvio, che ha rilanciato la squadra in ottica, la squadra sta vivendo ora un piccolo periodo di crisi di risultati, dovuto forse anche a un po’ di sfortuna. La scelta di rinnovare ora è dunque da leggere come un chiaro appoggio della società all’allenatore di Salerno, che nonostante il momento difficile non ha mai smesso di sostenere la squadra specie dopo le sconfitte di misura contro Padova e Venezia, arrivate al termine di prestazioni comunque di buon livello.