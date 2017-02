Lega Pro, Modena: Capuano e quel gol di Popescu...

Mai banale, il tecnico del Modena Ezio Capuano, dopo la vittoria di Bassano, si è presentato in sala stampa in abito da cerimonia, spiegando la genesi dei tre punti ottenuti contro i giallorossi (prima vittoria esterna del Modena negli ultimi cinque mesi). “In settimana abbiamo preparato meticolosamente tutti gli schemi sui calci piazzati. Il gran gol di Popescu nasce da una situazione provata e riprovata in allenamento”.



Il gol, paragonato dal tecnico a “un”, è una rivincita personale innanzitutto per Popescu, il laterale rumeno rinato nelle ultime gare e per il quale il tecnico ha parole particolarmente dolci: “Quando sono arrivato qui Popescu pesava quasie faceva l'aiuto-. Ora ha perso dieci chili e potrebbe tranquillamente giocare in. Sono felice per lui e per tutti gli altri”.