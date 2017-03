Lega Pro: Modena, è caos Braglia

La non facile, almeno sino ad ora, situazione in classifica del Modena si può dividere in due: quanto fatto in casa e quanto fatto in trasferta. I numeri da questo punto di vista sono chiarissimi: in trasferta i Canarini hanno conquistato soltanto due vittorie e tre pareggi, realizzando il peggior score del campionato insieme a Teramo e Ancona. Tutta un’altra musica invece per le partite casalinghe giocate al Braglia, dove i ragazzi di Capuano hanno totalizzato 2/3 dei loro punti in classifica.

Il problema è che ora il decisivo “fattore Braglia” è a rischio. Il club sarebbe infatti in difficoltà con i pagamenti dello stadio tanto che il Comune di Modena, attraverso una nota ufficiale, ha sollecitato la società emiliana al pagamento di, cifra che corrisponde alle rate del mutuo stadio non ancora pagate. Il rischio per gli emiliani, come si legge nella nota, è di perdere la possibilità di giocare le gare casalinghe al Braglia se la situazione non verrà risolta entro 35 giorni. Una grana in più per il Modena, che in questo delicato momento proprio non ci voleva.