Lega Pro: Mantova-Sodinha, scoppia il caso

Acque agitate a Mantova. I problemi legati gli stipendi non pagati, o pagati in ritardo (visto il silenzio stampa della società è difficile poter fare chiarezza), stanno peggiorando e ora scoppia il caso Sodinha. L’agente del giocatore, Alberto Giacometti, ha infatti rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo verso la società virgiliana, accusando senza mezzi termina la dirigenza di aver addirittura ricattato il proprio assistito.

Queste le dichiarazioni dell’agente alla: “Da mesi i dirigenti stanno prendendo in giro me e Felipe. Il presidente De Sanctis mi ha sottoposto ad una sorta di ricatto: la società ci deve poche migliaia di euro e vuole che Felipe firmi subito per la prossima stagione. In caso contrario non ci danno i soldi che ci devono. È vergognoso. Felipe è stato fermo tanto tempo e ha bisogno dei soldi che gli erano stati promessi. Abbiamo richieste dalla Serie A, dal Bologna, dalla Spal, qui ci stanno prendendo in giro”.