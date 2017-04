Lega Pro: Mantova, Signorelli vicino all'addio?

Situazione difficile in casa Mantova, dove secondo alcuni indiscrezioni si sarebbe a un passo dal divorzio tra la società e il direttore sportivo Elio Signorelli. Intervenuto sul quotidiano La Gazzetta di Mantova, il patron del club Marco Claudio De Sanctis ha così commentato la vicenda:

“Non abbiamo esonerato Signorelli, il ds è andato a casa per problemi personali, gli abbiamo concesso un permesso e nulla è stato ancora definito. Se ci fosse qualcosa di ufficiale lo diremmo, ma non c'è. Per ora Signorelli non è stato sollevato dall'incarico, poi ciò che verrà non lo so. In questo momento bisogna concentrarsi soltanto sulla partita di Santarcangelo. Signorelli non ci sarà, lo vedremo però la prossima settimana e prenderemo una decisione”.