Lega Pro: Mantova, parla mister Graziani

Il tecnico del Mantova Gabriele Graziani ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta di Mantova in cui ha analizzato le prospettive dei Virgiliani per questo finale di stagione e l’attuale stato di forma dei suoi ragazzi, a partire dalla sconfitta di Gubbio. Il tecnico ha esordito difendendo la squadra dopo il ko di domenica: “A mio avviso non ci sono motivi tattici o fisici dietro il ko in Umbria. Abbiamo invece sbagliato gli atteggiamenti in campo, è mancato il nostro spirito coraggioso e sbarazzino, probabilmente per vari motivi. orse abbiamo speso tante energie mentali, soprattutto negli ultimi tre scontri diretti. Poi un po' possono influire gli infortuni, le tre partite giocate in una settimana... Insomma, i motivi possono essere tanti. Voglio sottolineare che nel secondo tempo, pur avendo giocato male, abbiamo avuto due grandi occasioni con Regoli e segnato il 3-2. Significa che questa squadra ha qualità, come dico da sempre”.

Il tecnico ha poi parlato dell’, dove il Mantova si giocherà una bella fetta di salvezza: “Il calcio ci dà la possibilità di rifarci ad appena 6 giorni dalla sconfitta di Gubbio, approfittiamone. Conosciamo il valore del Santarcangelo, ma dovremo andare là a fare la nostra partita, attaccandoli alti e tenendoli il più lontano possibile dalla nostra area. Ripeto sempre ai ragazzi che, a tutt'oggi, la salvezza dipende da noi. Siamo fuori dai playout e dunque vincendo 4 partite saremmo salvi senza dover guardare ciò che fanno le rivali. Questo deve darci forza, è un gran vantaggio. Mi dispiace moltissimo dover giocare per evitare la retrocessione, ma d'altro canto ricordo che a dicembre, quando presi la squadra in mano, eravamo ultimi. In quel momento, essere sestultimi a 4 gare dalla fine del campionato era impensabile. Dunque provo a guardare il bicchiere mezzo pieno”.