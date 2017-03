Lega Pro: Mantova, nuovo ingresso in società

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet il Mantova ha ufficializzato l’ingresso nel club di un nuovo socio. Si tratta di Renato Panella, avvocato romano che ha rilevato una quota pari al 9% del club. Panella è attualmente uno dei soci di Pronto Strade (gruppo Aci) e di Commini Group, società che si occupa di servizi aeroportuali, energie rinnovabili e logistica.

Il neo socio ha anche un passato in politica come consigliere della Provincia di Roma ed è amico personale dell’attuale presidente del Parlamento europeo. Queste le prime dichiarazioni di Panella dopo la chiusura dell’accordo: “È per me un onore entrare a far parte della famiglia del Mantova Fc vista l’amicizia e la stima che da anni mi legano a Folgori, ho deciso proposto l’acquisizione di una quota del capitale sociale. Ringrazio Enrico e il presidente De Sanctis per l’entusiasmo con cui hanno accettato la mia proposta accogliendomi nel Mantova. Spero di poter venire presto al Martelli e di mettere a disposizione la mia esperienza di manager per il bene della società e della città. Intanto rivolgo al mister e ai giocatori i miei sinceri complimenti per l’esaltante striscia positiva di risultati in campionato”.