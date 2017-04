Lega Pro girone B, Mantova-Lumezzane 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Mantova-Lumezzane 1-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Martelli.

Bella partita quella del Danilo Martelli tra Mantova e Lumezzane, decisa dalle reti di Bacio Terracino su rigore al 7’ e di Regoli al 14’ per i virgiliani che valgono l'1-1 finale. Entrambe le squadre giocano a viso aperto e cercano i tre punti, ma un po’ di sfortuna per il Lumezzane e gli infortuni di Donnarumma e Caridi per i padroni di casa frenano ogni tentativo e bloccano il risultato sul pari dopo i primi quindi minuti scoppiettanti. Con questo pareggio il Mantova mantiene i due punti di vantaggio sulle rivali e si candida per la salvezza diretta mentre firma la resa il Lumezzane: salvo miracoli nelle ultime due giornate per i lombardi saranno playout.

MANTOVA-LUMEZZANE 1-1

MARCATORI: 7’ rig. Bacio Terracino (L), 14’ Regoli (M).

MANTOVA: Tonti, Cristini, Siniscalchi, Vinetot, Regoli, Salifu, Raggio Garibaldi, Caridi (55’ Sodinha), Donnarumma (66’ Guazzo), Cittadino (62’ Di Santantonio), Marchi. A disp. Bonato, Maniero, Bambo, Houhache, Tripoli, Renny Smith, Boniperti. All. Graziani.

LUMEZZANE: Pasotti, Allegra (52’ Zappacosta), Sorbo, Tagliani, Bonomo, Varas, Arrigoni, Quinto, Leonetti (65’ Speziale), Russini (78’ Oggiano), Bacio Terracino. A disp. Carboni, Bagatini, Lella, Musto, Marra, Gentile, Padulano, Magnani. All. Bertoni.

ARBITRO: Maggioni di Lecco.

NOTE: Ammoniti Raggio Garibaldi (M), Allegra (L).