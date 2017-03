Lega Pro: Mantova, finale di stagione al cardiopalmo

Mancano nove giornate alla fine del campionato e tutto è ancora da decidere nel girone B di Lega Pro. Se la lotta per la promozione diretta è però quasi chiusa tutt’altro scenario si presenta in quella per evitare la zona playout, con ben sei squadre in soli sei punti. Tra queste è il Mantova la compagine che sembra nel miglior momento di forma, con 10 punti ottenuti nelle ultime cinque gare.

Il percorso che dovranno seguire i virgiliani da qui alla fine del campionato è però molto tortuoso, con diversie trasferte difficili. Già domenica i ragazzi di Graziani se la vedranno in trasferta con lain match davvero tosto. Seguiranno poi tre scontri diretti, due in casa (contro) e uno in trasferta (contro il) che probabilmente daranno importanti indicazioni sulla classifica finale. A metà maggio i lombardi avranno poi due trasferte consecutive contro, squadre sulla carta superiori ma che a quel punto del campionato potrebbero aver già raggiunto gli obiettivi stagionali, dando al Mantova il vantaggio della motivazione. Infine le ultime tre giornate saranno di pura battaglia visto che ci saranno gli scontri diretti con(in trasferta) e. Comunque vada a finire visto il calendario si può dire che il Mantova, nel bene o nel male, sarà artefice del proprio destino.