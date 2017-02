Lega Pro, Mantova: ecco il mental coach

Ventitrè punti e ben quindici sconfitte in ventisei gare. Non se la passa bene il Mantova e così la società ha optato per una soluzione curiosa: il mental coach. Il ruolo verrà ricoperto da Diego Panicucci (che in passato ha svolto il medesimo lavoro al Livorno), che entrerà a far parte a pieno titolo dello staff tecnico di mister Gabriele Graziani.



L’obiettivo dichiarato è di aumentare in primis ladella squadra, specialmente negli ultimi minuti: sui 36 gol subiti dal Mantova, infatti, ben 12 sono arrivati nell’. Queste le parole del ds Elio: “Le proviamo tutte, vediamo se Panicucci può darci una mano. Magari queste ripetute difficoltà negli ultimi minuti di gioco possono essere legate anche a delle paure... Non lasciamo nulla di intentato per salvarci”.