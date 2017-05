Lega Pro: Mantova, ancora caos in società

Acque agitate in casa Mantova, con il club che negli ultimi novanta minuti della stagione si giocherà la salvezza contro la squadra più in forma del campionato, il Sudtirol di Colombo. In vista di questo delicatissimo impegno la società ha optato per il ritiro ma la clamorosa notizia è che, secondo quando riportato dalla Gazzetta di Mantova, la squadra avrebbe rifiutato in blocco l’idea, rifiutandosi di andare in ritiro.

Continua a salire dunque la, tensione dovuta in buona parte, oltre che ai deludenti risultati sul campo, aidi diversi giocatori. A questo proposito i giocatori hanno incontrato in settimana alcuni dirigenti dell’, giunti a Mantova proprio per fare chiarezza sulla situazione salariale dei tesserati del Mantova. Al di là del campo dunque, dove i virgiliani dovranno conquistare i tre punti se vogliono mantenere la categoria (al di là di possibili regali da parte delle concorrenti), la società dovrà nei prossimi mesi pensare a risolvere le questioni societarie e ambientali se vorrà affrontare la prossima stagione con la necessaria serenità.