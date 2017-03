Tra le più belle realtà di questa fase del campionato figura senza dubbio il Mantova: dopo un inizio difficile il club lombardo ha deciso di affidare la panchina della squadra a Gabriele Graziani, che da dicembre a oggi ha rivoluzionato il gioco dei Virgiliani portandoli fuori dalla zona playout. I recenti risultati del resto parlano chiaro: nelle ultime cinque gare sono arrivate infatti una sola sconfitta (con il Padova terzo in classifica) tre vittorie e un pareggio, quello di domenica scorsa contro il Parma.

La prossima sarà un'altra gara molto difficile: il Mantova va ama per Graziani sarà importante affrontare il match senza alcun timore reverenziale, anche in virtù del rientro in rosa di due pedine chiave dei Virgiliani,: "Sarà una partita ancora più difficile, perché la Reggiana è una squadra più di categoria rispetto al Parma, giocherà in casa e vorrà rifarsi dopo il ko di Macerata. Noi però dovremo andare là a giocarcela a viso aperto, con quella che io chiamo spavalderia umile: sapendo cioè che con grinta, intensità e ritmi alti possiamo fare risultato contro chiunque. Senza per questo essere presuntuosi o andare avanti all'arma bianca. A chi non piacerebbe far giocare Guazzo, Marchi, Caridi, Sodinha e Boniperti? Il problema è mantenere gli equilibri di squadra, perché in Lega Pro quando non hai la palla devi difendere in dieci o almeno in nove: se vai sotto questi numeri soccombi".