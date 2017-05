Lega Pro girone B, Maceratese-Venezia 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Maceratese-Venezia 2-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell’Helvia Recina.

Cade il Venezia in trasferta, sconfitto per 2-0 dalla Maceratese. Vittoria di prestigio per i biancorossi, che si impongono grazie alle reti di Quadri al 68' su rigore e De Grazia all'82', autore di una bellissima azione personale. Per il Venezia, sceso in campo con più di una seconda linea, arriva così la quarta sconfitta stagionale mentre la Rata ottiene il dodicesimo successo dell'anno che vale il tredicesimo posto in classifica. Peccato per i quattro punti di penalizzazione, senza i quali forse la Maceratese avrebbe potuto puntare con maggior successo a un piazzamento tra le prime dieci in classifica.

MACERATESE-VENEZIA 2-0

MARCATORI: 68' rig. di Quadri (M), 82' De Grazia (M).

MACERATESE: Moscatelli, Ventola, Marchetti, Gattari, Sabato, Moroni (70' Bangoura), Quadri, De Grazia, Mestre (62' Malaccari), Colombi (46' Marcantoni), Palmieri. A disp. Forte, Gremizzi, Broli, Turchetta, Petrilli, Massei, Allegretti, Franchini, Perna. All. Giunti.

VENEZIA: Facchin, Serena, Cernuto, Domizzi, Galli, Fabris, Bentivoglio, Acquadro (20' Garofalo), Tortori (59' Strechie), Ferrari, Caccavallo (75' Moreo). A disp. Sambo, Vicario, Soligo, Fabiano, Pellicanò, Stulac, Geijo, Zampano, Cicagna. All. Inzaghi.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.



: Al 10' espulso Galli (V). Ammoniti Marcantoni e De Grazia (M).