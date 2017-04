Lega Pro girone B, Maceratese-Teramo 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Maceratese-Teramo 0-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Helvia Recina.

0-0 e davvero poche emozioni nel match dell'Helvia Recina tra Maceratese e Teramo. Un'occasione per parte (nel primo tempo) e poco altro da segnalare in questa partita dove avidentemente il punuto andava bene a entrambe le compagini: con questo risultato infatti la Rata può considerare chiuso il discorso salvezza. Discorso diverso invece per il Teramo, che avrebbe forse dovuto osare qualcosa di più per provare ad abbandonare la zona play out, ma evidentemente oggi non era giornata. Per gli uomini di Ugolotti saranne decisive le prossime due uscite.

MACERATESE-TERAMO 0-0

MACERATESE: Forte, Ventola, Gattari, Marchetti, Sabato, De Grazia, Quadri, Malaccari (85' Franchini), Allegretti, Colombi (63' Palmieri), Turchetta. A disp. Moscatelli, Gremizzi, Broli, Bondioli, Massei, Marcantoni, Mestre, Bangoura, Mansouri, Moroni. All. Giunti.

TERAMO: Narciso, Sales, Caidi, Speranza, Karkalis, Amadio, Ilari (83' Baccolo), Petrella (55' Carraro), Sansovini, Di Paolantonio (76' Masocco), Barbuti. A disp. Calore, Altobelli, Scipioni, Fratangelo. All. Ugolotti.

ARBITRO: Bertani di Pisa.



: Ammoniti Sabato (M), Karkalis (T).