Lega Pro: Maceratese, tanta difesa, molte gioie

Con il decimo posto appena conquistato la Maceratese può iniziare a sognare. Agganciati i playoff (nonostante i due punti di penalizzazione che gravano da inizio stagione) la Rata ora non si pone limiti e può giustamente essere considerata una delle note più liete di questa campionato.

Stando aiè lail vero punto di forza dei marchigiani: con 29 reti subite in 31 gare la Maceratese è ladel campionato dopo Padova, Venezia e Reggiana. Ma il dato davvero sorprendente è che la porta difesa daè rimasta inviolata in ben quindici occasioni, a riprova di come a partire da una difesa coriacea si possano costruire importanti successi. L’unica squadra ad aver fatto meglio della Rata è stato sin qui il Padova, che ha terminato a reti inviolate 17 delle 31 gare disputate fin qui.