Lega Pro girone B: Maceratese, dove vuoi arrivare?

A inizio anno era tra le candidate alla battaglia per i playout, e invece ad oggi la Maceratese continua a sorprendere. Contro la Reggiana è arrivata un’importante, e forse inattesa, vittoria contro una big, ennesimo risultato di rilievo del club marchigiano dopo i pareggi con Venezia e Parma. Il più soddisfatto di tutti non può che essere mister Giunti.

La squadra ora è ae se non fosse per i due punti di penalizzazione che gravano sul club da inizio stagione ora sarebbe addirittura a ridosso della zona playoff. Intervistato al termine della partita contro la Reggiana il tecnico ha invitato tutti a mantenere i piedi per terra, focalizzando l’attenzione sulla battaglia per la salvezza: “Abbiamo dato vita ad una partita di grande intensità e determinazione. Contro certe avversarie, altrimenti, i risultati pieni non li porti a casa. C'è stata grande armonia fra i reparti, ci siamo mossi in sincronia, i quattro dietro non hanno sbagliato nulla e tutti hanno dato il massimo. La salvezza? Dietro alcune squadre corrono. Non dobbiamo assolutamente fermarci. Quando conquisteremo la salvezza matematicamente penseremo ad altri traguardi”.