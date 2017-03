Lega Pro girone B: Maceratese, De Grazia pronto per la cadetteria

Con 29 presenze in stagione Lorenzo De Grazia si sta confermando come uno dei leader del centrocampo della Maceratese. L’ottima stagione della mezzala non sta passando inosservata agli occhi dei dirigenti dell’Ascoli, club di Serie B proprietario del cartellino del giocatore.

Il centrocampista nativo di Ascoli Piceno ha trovato quest'anno per la prima volta in carriera continuità di presenze e di prestazioni, tanto da far parlare di un salto di categoria già a partire dal prossimo anno.

Secondo quanto riferito dal sito

l’Ascoli sarebbe infatti pronto a richiamare il 22enne centrocampista, ora in prestito alla Rata, per farne uno degli elementi centrali del centrocampo bianconero per la prossima stagione.

calciomercato.iamcalcio.it