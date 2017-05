Lega Pro: Maceratese, a rischio la partita con il Venezia

Continuano i problemi economici in casa Maceratese. L’ultima notizia riguarda gli steward dello stadio, che secondo alcune indiscrezioni non sarebbero ancora stati pagati dalla società marchigiana. Ieri nessun rappresentate della società che gestisce il servizio steward si è presentato alla riunione prepartita in vista del match di domenica contro il Venezia e il rischio è ora che la partita non possa essere giocata.

La società che gestisce gli steward vanta infatti una credito di circanei confronti del club ed è difficile ipotizzare una soluzione del problema in pochi giorni. Un’altra possibilità, meno drammatica dell’annullamento del match, è quella che prevede di giocare lama è indubbio che un match senza steward, e di conseguenza senza tifosi, sarebbe in ogni caso una sconfitta per tutti e una triste chiusura di campionato per la Rata che, al di là dei gravissimi problemi economici, meriterebbe di festeggiare davanti ai propri tifosi una stagione che dal punto di vista calcistico è stata più che positiva.