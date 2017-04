Lega Pro girone B, Lumezzane-Sudtirol 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Lumezzane-Sudtirol 0-1 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tullio Saleri.



Vittoria in trasferta per il Sudtirol che si impone per 1-0 in casa del Lumezzane in una partita molto combattuta. Il primo tempo è tutto degli ospiti, che spingono molto sfiorando più volte il gol del vantaggio. L'appuntamento con la rete è però rimandato solo di poco: dopo tre minuti di ripresa gli ospiti passano con Gliozzi che insacca un bel gol di testa. Il Lumezzane a quel punto si sveglia e inizia a giocare, ma gli altoatesini sono bravi a chiudere gli spazi difendendo il risultato fino all'ultimo, rischiando qualcosa soltanto nel forcing finale dei padroni di casa. Dopo due torni torna dunque a sorridere il Sudtirol, che ora ha quattro punti di vantaggio sulla quart'ultima, mentre la sconfitta complica parecchio la corsa salvezza dei lombardi, ora penultimi e a -2 dalla quindicesima piazza.



LUMEZZANE-SUDTIROL 0-1



MARCATORI: 48’ Gliozzi (S).

LUMEZZANE: Pasotti, Tagliani, Sorbo, Magnani, Bonomo, Bacio Terracino (73’ Oggiano), Arrigoni, Varas, Gentile (58’ Russini), Leonetti (78’ Lella), Speziale. A disp. Carboni, Bagatini, Musto, Marra, Allegra, Padulano, Zappacosta, Sola. All. Bertoni.

SUDTIROL: Marcone, Riccardi, Bassoli, Di Nunzio, Tait, Fink, Bertoni (65’ Obodo), Furlan (80’ Broh), Cia, Gliozzi (88’ Spagnoli), Tulli. A disp. Fortunato, Baldan, Sarzi, Lomolino, Torregrossa, Lupoli, Brugger, Packer, Rantier. All. Colombo.

ARBITRO: De Santis di Lecce.



: Ammoniti Fink, Furlan, Riccardi (S), Magnani (L).