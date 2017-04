Lega Pro girone B, Lumezzane-Fano 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Lumezzane-Fano 1-2 giocata oggi, sabato 30 aprile 2017 alle ore 17. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tullio Saleri.

Vittoria esterna per il Fano, che si impone per 1-2 in casa del Lumezzane. Partono forte gli ospiti, che dopo neanche venti minuti sono già in vantaggio di due reti grazie a Ferrani, che insacca dopo soli centoventi secondi, e Melandri che raddoppia al 17'. Il Lumezzane reagisce e al 32' accorcia con Leonetti ma da quel momento il Fano si organizza e non lascia più spazio ai lombardi per trovare il pareggio. Con questa vittoria i marchigiani aprono uno spiraglio per la salvezza diretta, ora a -2, mentre il Lumezzane sconfitto si consegna definitivamente alla lotteria dei playout.

LUMEZZANE-FANO 1-2

MARCATORI: 2' Ferrani (F), 17' Melandri (F), 32' rig. Leonetti (L).

LUMEZZANE: Pasotti, Gentile (27' Leonetti), Sorbo, Tagliani, Bonomo, Varas, Arrigoni, Quinto, Marra (64' Oggiano), Speziale, Bacio Terracino (78' Russini). A disp. Carboni, Bagatini, Lella, Musto, Allegra, Rizzi, Padulano, Zappacosta, Sola. All. Bertoni.

FANO: Menegatti, Lanini, Ferrani, Zullo (76' Torta), Taino, Capezzani (63' Gualdi), Bellemo, Schiavini (69' Filippini), Germinale, Gabbianelli, Melandri. A disp. Andrenacci, Ashong, Cazzola, Favo, Borrelli, Fioretti, Camilloni. All. Cuttone.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.



: Espulsi Gabbianelli (F) all'89 per doppia ammonizione e Oggiano (L) al '91. Ammoniti Speziale, Pasotti (L), Taino, Germinale, Lanini (F).