Lega Pro: Lumezzane, è crisi vera

E’ notte fonda per il Lumezzane. Il club lombardo sta vivendo ormai da tempo una crisi di risultati davvero impressionante: la vittoria manca dall’11 dicembre ( 2-0 in casa del Fano) e da allora, in dieci giornate, sono arrivati tre pareggi e ben sette sconfitte consecutive. Se è vero che nell’ultimo turno i valgobbini sono riusciti a interrompere la striscia di sconfitte pareggiando 0-0 con il Santarcangelo è anche vero che la squadra sembra ben lontana dall’aver risolto i propri problemi.



Un altro dato allarmante riguarda infatti i: sempre nelle ultime giornate sono arrivate due sole reti. Per fortuna del club lombardo c’è chi fa peggio e quantomeno la retrocessione diretta è per ora evitata ma una cosa è certa: per salvarsi occorre fare di più, a partire dalla prossima sfida con il, decisiva in ottica salvezza.