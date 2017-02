Lega Pro, girone B: Lumezzane, altro ribaltone

Lumezzane, il secondo per la precisione: la sconfitta di Gubbio nel recupero di mercoledì 8 febbraio è fatale a mister Luciano De Paola, esonerato dalla dirigenza valgobbina. Ricordiamo che il tecnico, lo scorso 11 ottobre, era subentrato ad Antonio Filippini (anch’egli sollevato dall’incarico).

Il sostituto? Per il momento non c’è: “La squadra – si legge sul sito ufficiale del club - è stata affidata a Mauro Bertoni, già responsabile dell'area tecnica del settore giovanile ed in possesso di abilitazione Uefa A. Quest'ultimo verrà affiancato dall'allenatore della Berretti Aldo Nicolini, anch'esso in possesso di abilitazione Uefa A. Nel corso della prossima settimana la società valuterà ogni eventuale ed ulteriore decisione in ordine alla definitiva attribuzione della guida tecnica della squadra”.

Il Lume, al momento, si trova in piena zona playout ed è reduce da quattro sconfitte consecutive.