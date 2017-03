Lega Pro: Inzaghi, una stagione da record

Con 67 punti conquistati in trenta partite disputate fin qui in Lega Pro come allenatore del Venezia Inzaghi ha raggiunto quota 2,23 punti a partita, posizionandosi al primo posto tra tutti gli allenatori di Lega Pro. Dal 2004 a oggi infatti nessuno è riuscito a fare meglio di Super Pippo, con Inzaghi unico allenatore (tra quelli che abbiano totalizzato un minimo di 25 panchine in Lega Pro) capace di sfondare il muro dei due punti di media a partita.

Al secondo posto di questa classifica troviamo l’allenatore del Matera, che con 71 panchine in Lega Pro e 135 punti conquistati ha realizzato sin qui una media di 1,90 punti per gara. Il terzo gradino del podio è infine occupato da un altro allenatore del girone B,, coach della FeralpiSalò, capace di conquistare 65 punti in 35 gare, con una media di 1,86 punti per partita.