Lega Pro: girone B, i verdetti dela 37a giornata

A novanta minuti dal termine della regular season quasi tutti i posti nelle griglie plyaout e playoff sono stati assegnati, non senza qualche sorpresa. Senza considerare il Venezia già campione e la qualificazione ai playoff di Parma, Pordenone, Padova, Reggiana e Gubbio, in cassaforte già da alcune giornate, la 37esima giornata di campionato ha regalato altre cinque sentenze.

Per quanto riguarda le zone basse della classifica la sconfitta in casa con la Sambenedettese ha certificato la fallimentare stagione dell’, ora. Un’altra sconfitta casalinga, quella delcontro il Fano, condanna invece i lombardi alla lotteria deimentre il, vittorioso in casa contro il Mantova, è.. Hanno motivo di festeggiare anche, che in virtù delle loro vittorie esterne di domenica hanno strappato entrambe il biglietto per i. A questo punto restano da assegnare quattro posti, due nei playoff e due nei playout. La nona e la decima piazza se la giocheranno Bassano, Santarcangelo, Albinoleffe e Sudtirol, con le prime due in leggero vantaggio, mentre tra Mantova, Teramo, Forlì e Fano, racchiuse in due soli punti, sarà battaglia per l’unico posto che vale la salvezza diretta, con il Mantova che parte con un punto di vantaggio sulle altre.