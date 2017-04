Lega Pro girone B, Gubbio-Venezia 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Gubbio-Venezia0-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbetti.

Termina 0-0 la sfida tra Gubbio e Venezia. Gli uomini di Magi tengono a bada i campioni del torneo e conquistano un buon punto. Gara dalle poche emozioni (anche e soprattutto per il fatto che entrambe le compagini hanno raggiunto i rispettivi traguardi la scorsa giornata), che si accende soltanto nella ripresa quando i padroni di casa osano qualcosa in più. Da segnalare l'espulsione di Piccinni al 90' per doppia ammonizione. Giornata comunque priva di lavoro per i due portieri e dunque 0-0 più che giusto.

GUBBIO-VENEZIA 0-0

GUBBIO: Volpe, Marini, Rinaldi, Piccinni, Valagussa (82' Kalombo), Romano, Giacomarro (67' Croce), Zanchi, Casiraghi, Ferretti, Ferri Marini (79' Candellone). A disp. Zandrini, Monti, Stefanelli, Petti, Marghi, Conti, Bergamini, Burzigotti, Lunetta. All. Magi.

VENEZIA: Vicario, Zampano (58' Fabiano), Modolo, Malomo, Galli (73' Garofalo), Acquadro, Stulac, Fabris, Tortori, Geijo (66' Ferrari), Caccavallo. A disp. Facchin, Sambo, Santinon, Bentivoglio, Strechie, Marsura, Serena. All. Inzaghi.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia.



: Espulso Piccinni al 91' per doppia ammonizione. Ammoniti Rinaldi, Romano (G), Geijo, Stulac (V).