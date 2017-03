Lega Pro girone B, Gubbio-Parma 1-4: tabellino e highlights. Diretta

Gubbio-Parma 1-4 giocata oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 31a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbetti.



E' Parma show allo stadio Barbetti di Gubbio: i Ducali vincono con un 4-1 di grande prepotenza ed esultano due volte, grazie al contemporaneo pareggio del Venezia che assottiglia il divario tra le due in classifica (ora sono otto le lunghezze di distanza). Gara mai in discussione, già al 18' Calaiò rompe gli indugi mentre al 25' è Nocciolini a timbrare il raddoppio con un preciso colpo di testa. Prima dell'intervallo arriva anche il terzo gol (autorete sfortunata di Piccinni su tiro di Scaglia): nella ripresa gli eugubini provano a rientrare con Ferretti, ma nel finale c'è gloria anche per Iacoponi sugli sviluppi di un corner. Parma da sogno, mentre per il Gubbio è un momento critico: secondo ko di fila, ma soprattutto nove reti incassate in appena due incontri.



GUBBIO-PARMA 1-4



MARCATORI: 18' Calaiò (P), 25' Nocciolini (P), 44' aut. Piccinni (G), 68' Ferretti (G), 84' Iacoponi (P).

GUBBIO: Volpe, Marini, Rinaldi, Piccinni, Petti, Valagussa (77' Ferri Marini), Romano, Croce, Casiraghi, Ferretti, Candellone. A disp. Zandrini, Stefanelli, Marghi, Conti, Bergamini, Costantino, Kalombo, Tavernelli. All. Magi.

PARMA: Bassi, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli (89' Saporetti), Scaglia, Giorgino (9' Corapi), Scozzarella, Scavone, Nocciolini (78' Nunzella), Calaiò, Baraye. A disp. Fall, Fallou, Mazzocchi, Sinigaglia, Ricci, Coly, Simonetti, Messina, Edera. All. D'Aversa.

ARBITRO: Pagliardini di Arezzo.



: ammoniti Romano, Ferretti (G), Scaglia, Scozzarella (P).