Lega Pro girone B, Gubbio-Modena 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Gubbio-Modena 3-2 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbetti.

Gara dalle mille emozioni quella tra Gubbio e Modena, vinta allo scadere dai padroni di casa per 3-2. In dieci uomini già dal 26', gli uomini di Magi passano in vantaggio al 35' grazie a un rigore di Casiraghi e raddoppiano al 62' con Ferretti. A quel punto si sveglia il Modena che grazie al neoentrato Diakite trova prima la rete del 2-1 al 71' e poi il pareggio all'81'. Quando ormai il match sembra chiuso arriva però la rete di Marini che di testa insacca al 90' regalando ai suoi compagni uno stupendo sesto posto nella classifica finale della regular season.

GUBBIO-MODENA 3-2

MARCATORI: 35' rig. Casiraghi (G), 62' Ferretti (G), 71' e 81' Diakite (M), 90' Marini (G).

GUBBIO: Volpe, Marini, Burzigotti, Piccinni, Valagussa, Romano, Conti (73' Rinaldi), Giacomarro, Zanchi, Casiraghi (64' Croce), Ferretti. A disp. Zandrini, Stefanelli, Petti, Monti, Marghi, Bergamini, Otin, Costantino, Lunetta. All. Magi.

MODENA: Manfredini, Calapai, Milesi, Ambrosini, Fautario, Laner, Chiossi (46' Diakite), Giorico, Guardiglio (63' Basso), Nolè, Diop. A disp. Costantino, Biancolini, Marino, Accardi, Ravasi, Olivera, Loi, Aldrovandi, Remedi, Schiavi. All. Capuano.

ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale.



: Al 26' espulso Valagussa (G). Ammoniti Giorico, Laner (M), Conti (G).