Lega Pro girone B, Gubbio-Mantova 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Gubbio-Mantova 3-2 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Pietro Barbetti.



GUBBIO-MANTOVA 3-2

Vince per 3-2 il Gubbio di Magi con un Mantova tenace e combattivo fino alla fine. Gli ospiti, passati in vantaggio al 2' con Vinetot, giocano bene e non mollano mai, nonostante il pareggio di Ferri Marini prima (49') e la rete del vantaggio firmata Valagussa poi (61'). Al 75' Zanchi cala il tris e qui il Mantova alza bandiera bianca. Nel finale il gol di Guazzo su rigore (93') arriva troppo tardi per cambiare il risultato.

MARCATORI: 2' Vinetot (M), 49' Ferri Marini (G), 61' Valagussa (G), 75 Zanchi (G), 93' rig. di Guazzo (M).

GUBBIO: Volpe, Marini, Rinaldi, Piccinni, Kalombo (46' Giacomarro), Valagussa, Croce, Casiraghi (79' Bergamini), Zanchi (85' Petti), Ferri Marini, Ferretti. A disp. Zandrini, Stefanelli, Romano, Marghi, Conti, Candellone, Costantino, Burzigotti, Lunetta. All. Magi.

MANTOVA: Tonti, Diaby, Siniscalchi, Vinetot, Regoli, Salifu, Raggio Garibaldi (64' Cittadino), Donnarumma, Di Santantonio, Caridi (52' Guazzo), Sodinha (72' Smith). A disp. Bonato, Maniero, Bandini, Tripoli, Renny, Ciccone, Gargiulo. All. Graziani.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido.



NOTE: Ammoniti Valagussa (G), Caridi, Vinetot (M).