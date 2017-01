Lega Pro, girone B: Gubbio, un Magi in panchina

Chi è il migliore allenatore del girone B di Lega Pro? Difficile rispondere, ma stando ai numeri dopo ventuno giornate si può dire che nel girone c’è almeno un “Re Mida”: stiamo parlando di Giuseppe Magi, tecnico marchigiano del Gubbio capace di macinare 35 punti con una rosa dal valore di 2,85 milioni di euro. Per lui dunque 12,2 punti ogni milione di euro gestito.



In questa speciale classifica abbiamo poi due conferme per quanto riguarda gli altri gradini del podio: la seconda posizione è di mister Tedino, coach del Pordenone, con 10,7 punti ogni milione di euro gestito, mentre la terza è occupata dal milanese Oscar Brevi, allenatore del Padova in grado di accumulare 10,1 punti.



Di seguito la classifica completa.



Giuseppe Magi (Gubbio) 12,2

Bruno Tedino (Pordenone) 10,7

Oscar Brevi (Padova) 10,1

Federico Giunti (Maceratese) 10,0

Michele Marcolini (Santarcangelo) 9,3

Massimiliano Alvini (Albinoleffe) 8,4

Filippo Inzaghi (Venezia) 8,3

Giovanni Cusatis (Fano) 7,2

Leonardo Colucci (Reggiana) 7,1

Massimo Gadda (Forlì) 7,0

Fabio Brini (Ancona) 7,0

Antonino Asta (FeralpiSalò) 7,0

Luca D’Angelo (Bassano) 6,9



William Viali (Sudtirol) 6,0

Stefano Sanderra (Sambenedettese), Luciano De Paola (Lumezzane), Gabriele Graziani (Mantova), Roberto D’Aversa (Parma), Lamberto Zauli (Teramo), Ezio Capuano (Modena) sono subentrati a stagione in corso (oppure, come Zauli, sono stati esonerati e poi richiamati).