Lega Pro: Gubbio, grande tra le piccole

Vera e propria sorpresa del campionato, il Gubbio è attualmente sesto in classifica, con in tasca il biglietto per i playoff già da due giornate. La squadra allenata da Giuseppe Magi ha disputato un campionato di alto livello, sempre nelle zone medio-alte della classifica e mai in affanno. Ciò che colpisce è che gli eugubini sono la prima squadra tra quelle non appositamente costruite per la promozione, risultato sorprendente visto che stiamo parlando di una neopromossa.

Di questa straordinaria cavalcata ha parlato il centrocampistaal sito GubbioFans: “ci troviamo in classifica appena sotto le squadre che sono state costruite per vincere il campionato. Noi siamo una matricola e abbiamo raggiunto il nostro principale obiettivo [la salvezza, ndr] già da mesi. Abbiamo centrato un altro obiettivo che è quello dei playoff. Ci dobbiamo godere quello che abbiamo raggiunto, ma siamo consapevoli che possiamo dire la nostra nei playoff. Se si va in campo con l'atteggiamento giusto possiamo fare bene di sicuro”.