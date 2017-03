Lega Pro: Gubbio a due passi dal sogno

Il Gubbio è sicuramente una delle più belle sorprese di questo campionato di Lega Pro: neopromosso, si trova attualmente al sesto posto in classifica, subito dopo le “cinque grandi”, e saldamente in zona plyaoff a +8 dal Santarcangelo undicesimo. Recentemente però la squadra allenata da Giuseppe Magi ha attraversato un periodo difficile: l’ultima, roboante, sconfitta per 6 reti a 0 subita contro il Teramo è arrivata al termine di una striscia di sei partite con una sola vittoria, tre pareggi e due sconfitte.

La qualificazione ai playoff non sembra per ora a rischio ma è evidente che la squadra dovrà cambiare marcia in questo finale di stagione se vuole continuare a coltivare il sogno di un traguardo che sarebbe eccezionale per una neopromossa. Domenica però arriva a Gubbio il Parma, una vera corazzata contro cui gli Eugubini dovranno presentarsi senza i fantasmi della partita di Teramo. Queste: “Ora è necessario per noi richiamare lo spirito e la grinta eugubina. Stiamo attraversando purtroppo un periodo difficile della stagione. E’ inutile negare che siamo un po’ in difficoltà e quindi chiediamo l’aiuto di tutti e di tutto l’ambiente. Restiamo uniti perché ne usciamo se siamo tutti insieme, squadra, società, tifosi. Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi rossoblù. Da parte nostra metteremo tutto l’ impegno possibile a cominciare dalla gara di domenica (ore 16,30 stadio ‘Barbetti’) contro il Parma, dalla quale mi aspetto, al di là del risultato, una grande prova di carattere e sono certo che la squadra non deluderà sotto l’aspetto dell’impegno, della grinta e della determinazione, necessarie per affrontare un grande avversario come la squadra emiliana”.