Lega Pro: Gubbio, accertamenti fiscali in corso

Aveva fatto rumore le notizia che alcuni membri della società Gubbio stavano subendo delle indagini relative a presunti illeciti fiscali. Ora la società ha deciso di rispondere con una nota ufficiale in cui, pur non negando la realtà degli accertamenti in corso, si evidenzia come essi sarebbero da addebitare a un periodo antecedente al 2014, anno di insediamento dell’attuale presidente Notari.

Questo il testo della nota: “L’A.S. Gubbio 1910 in relazione alle notizie relative all’indagine a carico, tra l’altro, di alcuni suoi amministratori precisa che si tratta di accertamenti che non hanno alcuna ripercussione sui profili di carattere sportivo e sulla attività della società. Tali accertamenti, peraltro, sotto il profilo strettamente fiscale si riferiscono in gran parte ad imposte il cui pagamento è stato rateizzato ed è regolarmente in corso, ed al quale la società continuerà ad adempiere, come ha già fatto, consentendo la regolare partecipazione ai campionati. Eventuali fatti di rilevanza penale, qualora accertati, sarebbero da ricondursi a profili esclusivamente di natura personale, riferibili ai soggetti che ne venissero ritenuti responsabili. Il Presidente Sauro Notari precisa che la quasi totalità dei fatti oggetto di indagine si collocano in un periodo antecedente alla assunzione da parte sua della carica di Presidente, avvenuta alla fine dell’anno 2014. La Società esprime piena fiducia nell’operato della magistratura e degli inquirenti, ai quali ha offerto la massima collaborazione, al solo scopo del corretto accertamento dei fatti oggetto di indagine”.